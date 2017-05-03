Пост прокурора Астрахани доверили женщине
Новый глава ведомства в органах прокуратуры работает почти 15 лет
Астрахань, 3 мая 2017, 11:37 — REGNUM В Астрахани сменился прокурор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона 3 мая, на эту должность назначена советник юстиции Екатерина Зорина.Соответствующий приказ 27 апреля 2017 года подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.
О новом назначенце известно, что Зорина в органах прокуратуры работает с 2003 года. Прошла путь от помощника Ахтубинского городского прокурора Астраханской области до прокурора Лиманского района Астраханской области.
За профессиональные заслуги и безупречную службу награждена Почетной грамотой и ведомственной наградой — знаком отличия «За верность закону» III степени.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года был назначен новый прокурор Астраханской области. Им стал Александр Лычагин.
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