Пост прокурора Астрахани доверили женщине

Астрахань, , 11:37 — REGNUM В Астрахани сменился прокурор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона 3 мая, на эту должность назначена советник юстиции Екатерина Зорина.

Соответствующий приказ 27 апреля 2017 года подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

О новом назначенце известно, что Зорина в органах прокуратуры работает с 2003 года. Прошла путь от помощника Ахтубинского городского прокурора Астраханской области до прокурора Лиманского района Астраханской области.

За профессиональные заслуги и безупречную службу награждена Почетной грамотой и ведомственной наградой — знаком отличия «За верность закону» III степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года был назначен новый прокурор Астраханской области. Им стал Александр Лычагин.