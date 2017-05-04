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Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?

Политика

Репортаж из польского Бранева, где россияне почтили память советских воинов, освободивших Польшу от фашизма

Юные моряки из Калининграда на кладбище в Бранево
Андрей Выползов © ИА REGNUM
Юные моряки из Калининграда на кладбище в Бранево

Варшава, 4 мая 2017, 01:01 — REGNUM  Польский городок Бранево до 1945 года был немецким Браунсбергом. Здесь находятся братские могилы, в которых покоятся более тридцати тысяч советских солдат и офицеров, принимавших участие в Восточно-Прусской операции. Имена большинства из них неизвестны.

Сюда, на крупнейшее в Европе захоронение советских солдат, погибших на фронтах Второй мировой, приехали в конце апреля калининградцы — почтить память павших. Впечатлениями этого дня делится редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Ядром приехавших в Бранево жителей Калининграда были байкеры, но российские мотоциклисты не в первый раз посещают этот мемориал. А вот появление почти двух десятков из польских коллег стало приятным сюрпризом. Впрочем, один из них с готовностью рассказал, что они приезжают в Бранево уже шестой год, считая, что советские солдаты, погибшие в годы Второй мировой войны, это наша общая память — и русских, и поляков.

Такие же дружеские чувства проявили и обычные жители городка, сообщившие, что им в непосредственной близости от России живется хорошо, и вообще — такими и должны быть отношения, добрыми и соседскими.

А вот официальные лица с польской стороны вели себя совершенно иначе. Подробности читайте в репортаже: Общая память для России и Польши

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