Председателя муниципалитета Ярославля лишили депутатского статуса

Ярославль, , 11:31 — REGNUM Муниципалитет Ярославля лишил полномочий депутата и, следовательно, председателя муниципалитета Павла Зарубина. Это произошло за 4 месяца до окончания срока полномочий депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение заняло почти полтора часа и вызвало шквал эмоций. Зарубину припомнили не только незадекларированное право пользования гаражом в гаражном кооперативе, но и его политическую, а также политтехнологическую деятельность.

«Все возвращается бумерангом. Когда на выборах снимали неугодных кандидатов, к этому имел отношение Зарубин. У меня в руках книга Анатолия Грешневикова «Что им стоит власть украсть», там целая глава посвящена Зарубину. Сегодня нужно лишить его полномочий», — сказал председатель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

«В 2008 году суд снял меня с выборов за использование значка тысячелетия Ярославля, который висел на каждом заборе. Такой опытный человек как Павел Зарубин должен был внимательно относится к своему имуществу, чтобы не допустить подобную ситуацию», — сказала председатель фракции «Патриоты России» Вера Никольская.

«Часть депутатов работает в муниципальных предприятиях, часть идет на выборы и хочет получить поддержку. Часть работает в сером бизнесе, и зависит от мэра, который может на что-то подоткрыть глаза, а на что-то подзакрыть. Оружие политика это не корочки депутата, это правда. Это доверие людей, которое политик завоевывает на выборах. Именно поэтому я занимаюсь политикой 20 лет в городе Ярославле. И собираюсь заниматься ей дальше. По итогам голосования я буду счастливым человеком, потому что я буду свободным. Сегодня я прошу каждого из вас только об одном — проголосовать по совести», — сказал Павел Зарубин.

«Передергивание фактов — это один из инструментов, которым вы пользуетесь», — сказал заместитель председателя муниципалитета Павел Дыбин.

Зарубин заявил также, что лишение его полномочий связан с его выдвижением на праймериз «Единой России».

«При первоначальном обсуждении депутат Павел Зарубин говорил о том, что ничего не знает про этот гараж. Впоследствии его позиция по этому вопросу менялась. То есть нарушение было умышленным. Зочу отметить, что сегодня рассматривается не представление прокуратуры, а решение комиссии по контролю за соблюдением запретов и решение фракции «Единая Россия» о лишении полномочий Павла Зарубина», — сказал прокурор Игорь Мокичев.

«Почему вы не приняли меры прокурорского реагирования по 13 депутатам, почему вы не пошли в суд. Вы являетесь лишь орудием в руках моих политических оппонентов, которые стремятся не допустить меня до выборов», — сказал Зарубин.

Прокурор Игорь Мокичев заявил, что не ставил вопрос о лишении полномочий, этот вопрос поставила фракция «Единая Россия».

«Павел Маркович забыл о том, что все последние годы принимал участие в политической жизни города и области, влиял на жизнь города и области. Весь интернет полон термином «Пашики», которые влияли на выборы и политику, в связи с чем область была доведена до ручки. Я хочу обратить внимание прокуратуры, думаю, всегда найдется 2−3 человека, которые будут готовы подтвердить факты подкупа избирателей. Здесь собрались не дети», — сказал депутат муниципалитета Роман Галагаев.

За лишение Зарубина полномочий проголосовали 24 депутата, против — 5. Таким образом он лишен статуса депутата. Обязанности председателя муниципалитета будет исполнять заместитель председателя Павел Дыбин.

Поправки депутата Сергея Тюрина о том, чтобы лишить полномочий 13 других депутатов, допустивших нарушения, и о том, чтобы ограничиться выговором, депутат рассматривать отказались.