Президент Австрии о кризисе беженцев: Мы поддерживаем Италию

Вена, , 11:31 — REGNUM Президент Австрии Александр фон дер Беллен и президент Италии Серджо Маттарелла встретились в Риме 2 мая, чтобы обсудить миграционный кризис и его последствия, сообщает Der Kurier.

Главы государств отметили позитивное сотрудничество в сфере урегулирования миграции и эффективное взаимодействие на пограничном перевале Бреннер между двумя странами.

«Нет никаких оснований закрывать границу на перевале Бреннер, который является для нас в данном случае символом единства Европы», — подчеркнул фон дер Беллен.

Президент Австрии также отметил, что по количественному соотношению граждан и принятых беженцев в стране Австрия стоит на четвертом месте после Италии, Греции и Швеции.

«Мы выполняем наши обязательства в рамках распределения беженцев, — добавил он. — Мы и дальше будем поддерживать Италию, которая находится сейчас в нелегком положении».

После закрытия Балканского маршрута в 2016 году, по которому беженцы из стран Ближнего Востока через Турции направлялись в ЕС, нагрузка на Италию заметно выросла: по Средиземноморскому маршруту с берегов Ливии беженцы пребывают в рекордном количестве.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года по Средиземному морю в страны ЕС прибыли уже более 30 тыс. беженцев.