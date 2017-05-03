Президент Австрии о кризисе беженцев: Мы поддерживаем Италию
Президент Австрии и президент Италии отметили позитивное сотрудничество в сфере урегулирования миграции и эффективное взаимодействие на пограничной территории
Вена, 3 мая 2017, 11:31 — REGNUM Президент Австрии Александр фон дер Беллен и президент Италии Серджо Маттарелла встретились в Риме 2 мая, чтобы обсудить миграционный кризис и его последствия, сообщает Der Kurier.
Главы государств отметили позитивное сотрудничество в сфере урегулирования миграции и эффективное взаимодействие на пограничном перевале Бреннер между двумя странами.
«Нет никаких оснований закрывать границу на перевале Бреннер, который является для нас в данном случае символом единства Европы», — подчеркнул фон дер Беллен.
Президент Австрии также отметил, что по количественному соотношению граждан и принятых беженцев в стране Австрия стоит на четвертом месте после Италии, Греции и Швеции.
«Мы выполняем наши обязательства в рамках распределения беженцев, — добавил он. — Мы и дальше будем поддерживать Италию, которая находится сейчас в нелегком положении».
После закрытия Балканского маршрута в 2016 году, по которому беженцы из стран Ближнего Востока через Турции направлялись в ЕС, нагрузка на Италию заметно выросла: по Средиземноморскому маршруту с берегов Ливии беженцы пребывают в рекордном количестве.
Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года по Средиземному морю в страны ЕС прибыли уже более 30 тыс. беженцев.
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