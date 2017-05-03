Туркмения заняла 84-е место в мировом рейтинге Вооруженных сил

Ашхабад, , 11:26 — REGNUM Вооруженным силам Туркмении за минувший год удалось значительно улучшить свои показатели, подняться на шесть позиций и занять 84-е место в ежегодном рейтинге «GlobalFirepowerIndex — 2017» («Всемирный индекс военной мощи — 2017»), подготовленном на основе данных ЦРУ и информации из открытых источников.

Самыми сильными армиями в Среднеазиатском регионе обладают Узбекистан, расположившийся на 48-м месте, и Казахстан, обосновавшийся на 53-й строчке рейтинга. Затем следует вышеупомянутая Туркмения. Замыкают список Киргизия, заполучившая 109-е место и Таджикистан, оказавшийся на 112-м.

Вооруженным силам России американские военные эксперты присудили 2-е место. Другие постсоветские страны, также включенные в список, расположились следующим образом: Украина — на 30-й позиции, Белоруссия — на 50-й, Азербайджан — на 50-й, Грузия — на 80-й, Армения — на 95-й, Литва — на 97-й, Латвия — на 103-й и Эстония — на 110-й. Молдавия в рейтинг «Global Firepower Index — 2017» включена не была.

В пятерку лидеров вошли Вооруженные силы США, России, Китая, Индии и Франции. Самыми слабыми бил признаны армии Центрально-Африканской Республики, Сомали, Намибии, Панамы и Сальвадора.

Аналитики Global Firepower проводят оценку военной мощи государств мира по ряду показателей, включающих в себя размер военного бюджета, численности и состава армии, флота и военно-воздушных сил.

ИА REGNUM напоминает, что в рейтинге «Global Firepower Index — 2016»(«Всемирный индекс военной мощи — 2016») страны постсоветского пространства располагались следующим образом: Россия — 2-е место, Украина — 25-е месте, Белоруссия — 45-е, Узбекистан — на 54-е, Азербайджан — 64-е, Казахстан — 66-е, Армения — 74-е, Киргизия — 78-е, Таджикистан — 81-е, Латвия — 87-е, Туркмения — 90-е место, Литва — 92-е и Эстония — 108-е.