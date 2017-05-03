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Новый глава сахалинской Охи назначил вице-мэром своего адвоката

Политика

Мэра-коммуниста охинцы отстояли на митинге и в суде

Оха, Сахалинская область, 3 мая 2017, 11:41 — REGNUM  Новый глава сахалинской Охи Сергей Гусев объявил кадровую реформу и назначил вице-мэром своего адвоката, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новым вице-мэром Охи стал Константин Степанов, представлявший интересы Сергея Гусева в суде, куда тот обратился после попытки избиркома отменить результаты голосования.

Помимо кадровой работы Константин Степанов будет курировать вопросы противодействия коррупции и терроризму, пишет ИА Сахалин. Инфо.

Одним из первых шагов мэра-коммуниста стало предупреждение всех сотрудников администрации об отмене ранее заключенных с ними бессрочных договоров и заключении срочных. Новаторство было воспринято в штыки, поскольку срочные договоры исключают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. К тому же выяснилось, что нормативно-правовая база по этому вопросу устарела и требует доработки.

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Председатель районного собрания депутатов Евгений Переверзев даже обратился в прокуратуру с просьбой дать заключение относительно действий нового мэра.

Попытки Сергея Гусева привести в администрацию свою команду тоже наталкиваются на сопротивление. Судя по всему, новому мэру на новой работе придется непросто.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунист Сергей Гусев набрал наибольшее количество голосов на выборах главы района в Охе. Его основным соперником был единоросс Денис Кан — ставленник областного правительства. Гусев победил, но Охинская ТИК регистрацию отменила по формальной причине — он не представил справку об увольнении с прежнего места работы. В поддержку Гусев охинцы вышли на акцию протеста. Позже суд признал факт нарушения, однако учел волеизъявление народа и Сергей Гусев занял главный кабинет в столице сахалинских нефтяников.

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