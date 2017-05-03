В Астане начались консультации РФ и Ирана в рамках переговоров по Сирии

Астана, , 11:13 — REGNUM Встреча представителей делегаций России и Ирана началась в Астане в рамках международных переговоров по Сирии, передает Russia Today.

В российско-иранских переговорах участвуют спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

4 мая состоится пленарное заседание по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в казахстанской столице начались переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии. В Астану прибыли сирийские делегации (от Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции), делегации стран — гарантов переговоров.

Со стороны Турции в процессе участвует заместитель главы турецкого МИД по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал. Делегацию США возглавил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Начавшиеся переговоры по Сирии проводятся в столице Казахстана в четвертый раз. Первая Международная встреча по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Ирана, ООН, США (в качестве наблюдателя), а также представителей правительства Сирии и вооруженной умеренной оппозиции прошла в Астане 23−24 января 2017 года.

В конце апреля специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что новый раунд переговоров по Сирии в Женеве (Швейцария) может пройти в мае — в 20-х числах.

Читайте ранее в этом сюжете: Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану