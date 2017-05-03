Среда, 3 Мая 2017 года
13:05:33 МСК

В Северном Рейне — Вестфалии состоялись предвыборные дебаты

Политика

В рамках предвыборной гонки в земельный парламент Северного Рейна — Вестфалии между двумя претендентами на пост премьер-министра состоялись «горячие» дебаты

Кёльн, Германия, 3 мая 2017, 11:34 — REGNUM  В рамках предвыборной гонки в земельный парламент (ландтаг) Северного Рейна — Вестфалии (СРВ) между двумя претендентами на пост премьер-министра федеральной земли состоялись «горячие» дебаты, сообщает Der Merkur.

Выборы в ландтаг СРВ пройдут 14 мая 2017 года, кандидатом на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Германии СДПГ является Ханнелоре Крафт, которая занимает этот пост с 2010 года. Ее главным конкурентом является член Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Во время дебатов, которые прошли 2 мая, выявились серьезные разногласия между Лашет и Крафт в сфере политики безопасности.

Член ХДС обвинял социал-демократов в том, что правительство не принимает должных мер в обеспечении безопасности жителей Северного Рейна — Вестфаилии, ссылаясь на новогодний теракт в Кёльне и многочисленные преступления. По данным МВД земли, в день совершается 144 кражи.

Поводом для спора послужил также вопрос о длительности пробок на дорогах. Несмотря на это, нашлись и точки соприкосновения: политики высказали похожие позиции по вопросам школьного образования и миграционного кризиса.

Ранее председатель СДПГ и кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц встретился с жителями СРВ в городе Эссене и совместно с Крафт провел предвыборную встречу.

Он подчеркнул значение 13 миллионов избирателей в Северном Рейне — Вестфалии и обозначил: «Если мы победим на выборах в этой земле, мы станем мощнейшей партией в Германии».

В свою очередь, нынешний канцлер Ангела Меркель выразила поддержку Армину Лашету и призвала к сплоченности своих избирателей на грядущих выборах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Бундестаг ФРГ-2017
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное