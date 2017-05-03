В Северном Рейне — Вестфалии состоялись предвыборные дебаты

Кёльн, Германия, , 11:34 — REGNUM В рамках предвыборной гонки в земельный парламент (ландтаг) Северного Рейна — Вестфалии (СРВ) между двумя претендентами на пост премьер-министра федеральной земли состоялись «горячие» дебаты, сообщает Der Merkur.

Выборы в ландтаг СРВ пройдут 14 мая 2017 года, кандидатом на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Германии СДПГ является Ханнелоре Крафт, которая занимает этот пост с 2010 года. Ее главным конкурентом является член Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Во время дебатов, которые прошли 2 мая, выявились серьезные разногласия между Лашет и Крафт в сфере политики безопасности.

Член ХДС обвинял социал-демократов в том, что правительство не принимает должных мер в обеспечении безопасности жителей Северного Рейна — Вестфаилии, ссылаясь на новогодний теракт в Кёльне и многочисленные преступления. По данным МВД земли, в день совершается 144 кражи.

Поводом для спора послужил также вопрос о длительности пробок на дорогах. Несмотря на это, нашлись и точки соприкосновения: политики высказали похожие позиции по вопросам школьного образования и миграционного кризиса.

Ранее председатель СДПГ и кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц встретился с жителями СРВ в городе Эссене и совместно с Крафт провел предвыборную встречу.

Он подчеркнул значение 13 миллионов избирателей в Северном Рейне — Вестфалии и обозначил: «Если мы победим на выборах в этой земле, мы станем мощнейшей партией в Германии».

В свою очередь, нынешний канцлер Ангела Меркель выразила поддержку Армину Лашету и призвала к сплоченности своих избирателей на грядущих выборах.