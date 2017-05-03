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Конгрессмены США обратились к Трампу с письмом о поддержке Грузии

Политика

Президента США призывают начать с Грузией переговоры по соглашению о свободной торговле

Здание Конгресса США
UpstateNYer
Здание Конгресса США

Тбилиси, 3 мая 2017, 11:11 — REGNUM  Конгрессмены США 2 мая обратились к президенту Дональду Трампу с письмом о поддержке Грузии. По информации МИД Грузии, послание американских законодателей приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Письмо, инициированное сопредседателями группы друзей Грузии Тэдом Посом (республиканцем от штата Техас) и Джеральдом Коноли (демократом от штата Вирджиния) подписали 30 конгрессменов Палаты представителей.

По оценке грузинского внешнеполитического ведомства, это письмо является наглядным примером непоколебимой поддержки, которую США оказывают Грузии.

В послании подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Конгрессмены призывают президента США начать с Грузией переговоры по оформлению соглашения о свободной торговле и с этой целью углубить диалог о торговле и инвестициях на высоком уровне.

Президента Трампа также призывают продолжить поддержку Грузии на пути интеграции с НАТО. В письме подчеркивается наличие сильного стратегического партнерства между США и Грузией и необходимость его дальнейшего углубления, передает содержание послания конгрессменов МИД Грузии.

Не обошли авторы письма и тему «российской агрессии», на фоне которой они еще выше ценят достижения Грузии.

«Достижения Грузии еще более ценны на фоне протекающей военной агрессии со стороны России. Российские войска в 2008 году вторглись в Грузию и оккупировали 20% территории Грузии. Российские войска продолжают ползучую аннексию территорий Грузии и часто нарушают права человека, совершают похищения людей в оккупированных регионах и граничащих с ними территориях», — говорится в послании к Трампу.

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