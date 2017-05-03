В армии ФРГ могут присутствовать праворадикальные настроения

Берлин, , 10:57 — REGNUM Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отменила поездку в США 3 мая, чтобы приехать на военную базу бундесвера Илькирш, где был задержан немецкий офицер, сообщает Der Merkur.

После случая с задержанием 28-летнего военного министр обороны подвергается жесткой критике со стороны депутатов бундестага.

«Я считаю, что нельзя перекладывать ответственность случившегося на главнокомандующих, начальника базы или других военных. Политическую ответственность несет только министр», — сообщил в интервью изданию председатель социал-демократов Мартин Шульц.

Эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны Хеннинг Отте выразил опасения, что задержанный офицер являлся членом ультраправой группировки военных.

«Сейчас нам следует внимательно изучить все детали, и узнать, присутствуют ли в немецкой армии элементы праворадикальных структур», — отметил он на заседании во главе с фон дер Ляйен 2 мая.

Задержанный 27 апреля офицер бундесвера регистрировался ранее под вымышленным именем как беженец из Сирии. Следователи полагают, что он мог это сделать, чтобы легче совершать преступления и направлять все подозрения на беженцев.

По данным прокуратуры, он обвиняется в нарушении закона об оружии, мошенничестве и в подготовке антигосударственного акта. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ уже начала расследование.