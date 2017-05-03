Мадлен Олбрайт: Расчеты Трампа на личные отношения с Ким Чен Ыном — нонсенс

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Планы президента США Дональда Трампа по налаживанию личных контактов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не осуществимы, заявила экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт в эфире телеканала CNN.

«Проблема заключается в том, что Трамп думает, будто может построить с ним личные отношения. Это, быть может, возможно в бизнесе, но это нонсенс для президента США», — сказала она.

По словам Олбрайт, взаимоотношения с тем лидером, который «содержит народ в нищете и голоде», не должны определяться «соображениями чести».

В диалоге с Северной Кореей Вашингтон должен транслировать позицию, что эта страна «не может быть ядерной державой». Олбрайт отметила, что давить на Пхеньян не следует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в интервью Bloomberg Трамп заявил о возможности личных переговоров с Ким Чен Ыном. «Если бы для меня было уместно встретиться с ним, для меня, конечно, было бы честью это сделать», — сказал он.

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В этот же день пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер пояснил, что условий для подобных встреч пока нет.

Напомним, Олбрайт стала первой женщиной в должности госсекретаря США (с 1997 по 2001 гг., 42-й президент США Билл Клинтон). В 2000 г. нанесла визит в Северную Корею и встретилась с главой государства Ким Чен Иром.

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