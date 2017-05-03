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Президент ФРГ требует от стран ЕС солидарности по вопросам беженцев

Политика

На сегодняшний день обязательства по размещению в своей стране определенного количества мигрантов не выполнили Венгрия и Польша

Беженцы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Беженцы

Берлин, 3 мая 2017, 09:42 — REGNUM  Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер требует от стран ЕС солидарности по вопросам беженцев, сообщает Der Merkur.

В рамках своей поездки в Рим, где Штайнмайер встретится 3 мая с президентом Италии Серджо Маттарелла, немецкий политик дал интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Германия выступает за солидарное распределение нагрузки принятия беженцев между странами Евросоюза, — отметил президент Германии. — Нам нужна эффективная защита внешних границ».

Президенты обеих стран обсудят при встрече последствия миграционного кризиса. Италия и Германия принимают наибольшее количество беженцев среди стран ЕС.

Штайнмайер подчеркивает, что всем членам Евросоюза необходимо исполнять задачи, прописанные в Соглашении по распределению беженцев, которое утратит свою силу в сентябре 2017 года.

На сегодняшний день обязательства по размещению в своей стране определенного количества мигрантов не выполнили Венгрия и Польша.

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