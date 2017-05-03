Синдзо Абэ намерен изменить статус Сил самообороны Японии

Токио, , 09:22 — REGNUM Конституция Японии должна быть дополнена положением, легализующим существование Сил самообороны страны, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью газете Yomiuri.

Абэ отметил, что Силы самообороны Японии выполняют поставленные перед ними задачи, причем 90% японцев одобряют их работу. «В то же время само существование Сил самообороны многие юристы называют антиконституционным», — уточнил он.

Абэ пояснил, что существование Сил самообороны не прописано в конституции, и это — в условиях обострения ситуации с Северной Кореей.

«Я предлагаю обсудить вопрос о том, чтобы оставить в неприкосновенности нынешние положения девятой статьи основного закона, но внести туда пункт о существовании Сил самообороны», — сказал он.

По расчетам Абэ, изменения в конституцию должны быть внесены в ближайшие годы. «Я хочу сделать 20-й год датой вступления в силу новой конституции», — сообщил он.

Отмечается, что интервью Абэ состоялось в преддверии 70-летия принятия действующей в Японии Конституции (3 мая 1947 года).

Напомним, Силы самообороны Японии — это японские вооруженные силы, которые фактически существуют в стране, несмотря на девятую статью конституции. Созданы в 1954 году для обороны и обеспечения независимости страны.

Девятая статья японской Конституции ограничивает военную деятельность Сил самообороны. В документе прописан отказ Японии от войны как способа разрешения международных споров и от создания своих сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

В японскую конституцию поправки не вносились со дня ее принятия.

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