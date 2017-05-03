The Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM США заявили о том, что они сохраняют за собой вариант применения военной силы для того, чтобы не дать КНДР обзавестись средствами доставки ядерного оружия с помощью баллистической ракеты большой дальности. Тем не менее пришло время рассмотреть то, каким может быть контрудар Пхеньяна, поскольку обсуждаются не все потенциальные варианты, как и их последствия, пишет Крис Дуглас в статье для The Strategist.

Так, отмечает он, нынешние оценки способности КНДР нанести удар по США основываются на предположении, что для доставки ядерного оружия Пхеньян будет полагаться на ракетные технологии, однако КНДР уже имеет систему доставки этого вида оружия массового поражения по всему миру. И этой системе не нужны ракеты.

Этим средством, считает автор. являются транспортные контейнеры, которые, несмотря на свое мирное и законное предназначение, неоднократно использовались для преступных целей. Они могут использоваться и для доставки ядерного оружия в любую страну и любой город и не только по воде.

Многие военные эксперты предполагают, что Пхеньян скроет свое ядерное оружие глубоко под землей для защиты его от удара со стороны США. Однако подобный шаг имеет смысл, только если КНДР намерена защитить их от уничтожения, а целью Вашингтона является уничтожения ядерного потенциала и средств его создания. Тем не менее если намерение США будет заключаться в свержении режима, тогда прятать ядерное оружие бессмысленно с точки зрения руководства Северной Кореи. При этом северокорейская верхушка, отмечает автор, будет уверена, что любая атака США будет нацелена на её свержение. Если руководству КНДР останется нечего терять, вполне логичным со стратегической точки зрения станет нанести ответный удар таким образом, который не только негативно скажется на США, но и на мировой экономике.

Так, ядерное оружие может быть выведено из Северной Кореи через Китай, на рыболовецком судне или на подводной лодке, после чего оно может быть помещено в контейнер на том или ином грузовом судне, которое доставит его в любую точку планеты. Сокрыть подобное оружие может оказаться достаточно просто, если учесть, что в мире существует около 3 тыс. зон свободной торговли, высокий уровень коррупции в большом числе страны. Благодаря знанию КНДР мира торговых систем, а также при содействии дружественно настроенных к Пхеньяну стран, Северной Кореи удавалось на протяжении многих лет избегать негативного влияния санкций. Именно так руководство страны и смогло разработать ракетные системы и удержаться у власти.

Если северокорейское судно смогло сбросить большой объем наркотических средств у побережья Австралии, рядом с крупным городом, то «фанатический режим», которому грозит уничтожения от рук глубоко презираемого врага, не подумает дважды о том, чтобы направить контейнер с ядерным оружием на территорию США или страны-союзника Вашингтона и подорвать его. КНДР также может последовать примеру Японии, которая во время Второй мировой войны малыми подводными лодками нападала на бухту Сиднея, и использовать подводную лодку с ядерной бомбой в порт США или Австралии.

В КНДР понимают, что в результате подобного акта по экономике США и мира будет нанесен сокрушительный удар. Пхеньян также понимает, что одной угрозы того, что в одном из транспортных контейнеров, расположенных по всему миру, может находиться ядерный заряд, который ждет детонации со стороны агентов КНДР, будет достаточно, чтобы заставить США задуматься о целесообразности нанесения удара по Северной Корее. Подобный шаг приведет к тому, что США и их союзники будут использовать свои ресурсы для поиска ядерного оружия или сталкиваться с титаническим трудом подтверждения отсутствия такой угрозы.

Если учесть, что в мировой торговой системе участвует более 17 млн контейнеров, обнаружение тех, в которых заложены ядерные заряды, будет сопряжено с большими трудностями. Столь огромное число означает, что можно использовать тысячи ложных целей, тем самым возрастают шансы того, что те немногие реальные устройства будут успешно доставлены и подорваны.

Таким образом, крайне важно, чтобы США были очень осторожны и не планировали нанесения удара по КНДР на основе предположения, что Пхеньян ответит так, как об этом пишут в книгах. Северокорейское руководство уже продемонстрировало, что хотя оно, на первый взгляд, и нерационально, все же способно идти на неординарные и безжалостные шаги.

И ответ Пхеньяна в случае удара по КНДР будет соответствующим. Неспособность оценить все варианты, находящиеся в распоряжении КНДР, может привести к тому, что последствия удара США могут оказаться разрушительными не только для США, но и для всего мира, в том числе привести к значительным потерям среди мирного населения и урону глобальной экономике.