Родригес: Венесуэла не приемлет «интервенционизм» Аргентины и Чили

Каракас, , 08:48 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес 3 мая заявила, что ее страна осуждает «интервенционизм» Аргентины и Чили в ответ на призыв главы Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Национальное учредительное собрание по внесению изменений в Конституцию страны, сообщает Diario.es.

Министр добавила, что призывает чилийского министра иностранных дел Эралдо Муньоса «содействовать созыву Учредительного собрания в Чили, чтобы убрать из Конституции пункты, заложенные во времена диктатуры (Аугусто) Пиночета».

Она также потребовала от своей аргентинской коллеги Сусаны Малькорры «отбросить тон интервенционизма в отношении Венесуэлы и вернуться к рассудительности, соответствующей посту главы дипломатии».

«Это будет Конституционная Ассамблея, а не бюрократия, следующая сценарию Госдепартамента США, которые сохраняют мир и суверенитет Венесуэлы», — заявила Родригес.

Напомним, что после заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве Учредительного собрания, призванного «усилить» Конституцию страны, последовала реакция международного сообщества. Так, министр иностранных дел Чили накануне заявил об ухудшении и осложнении ситуации, которую в настоящий момент переживает Венесуэла.

«Уже сложная ситуация в Венесуэле становится еще более сложной, она ухудшилась в разы», — заявил чилийский министр иностранных дел журналистам и добавил, что пока убежден в том, что Учредительное собрание «не будет созвано в результате свободных, всеобщих и тайных выборов, а через представительство социальных секторов».

Тем временем, министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра 2 мая заявила, что призыв венесуэльского президента изменить Конституцию сравним с «подливанием масла в огонь».