Среда, 3 Мая 2017 года
10:06:02 МСК

Родригес: Венесуэла не приемлет «интервенционизм» Аргентины и Чили

Политика

Министр иностранных дел Венесуэлы резко отреагировала на высказывания своих коллег в латиноамериканском регионе

Каракас, 3 мая 2017, 08:48 — REGNUM  Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес 3 мая заявила, что ее страна осуждает «интервенционизм» Аргентины и Чили в ответ на призыв главы Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Национальное учредительное собрание по внесению изменений в Конституцию страны, сообщает Diario.es.

Министр добавила, что призывает чилийского министра иностранных дел Эралдо Муньоса «содействовать созыву Учредительного собрания в Чили, чтобы убрать из Конституции пункты, заложенные во времена диктатуры (Аугусто) Пиночета».

Она также потребовала от своей аргентинской коллеги Сусаны Малькорры «отбросить тон интервенционизма в отношении Венесуэлы и вернуться к рассудительности, соответствующей посту главы дипломатии».

«Это будет Конституционная Ассамблея, а не бюрократия, следующая сценарию Госдепартамента США, которые сохраняют мир и суверенитет Венесуэлы», — заявила Родригес.

Напомним, что после заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве Учредительного собрания, призванного «усилить» Конституцию страны, последовала реакция международного сообщества. Так, министр иностранных дел Чили накануне заявил об ухудшении и осложнении ситуации, которую в настоящий момент переживает Венесуэла.

«Уже сложная ситуация в Венесуэле становится еще более сложной, она ухудшилась в разы», — заявил чилийский министр иностранных дел журналистам и добавил, что пока убежден в том, что Учредительное собрание «не будет созвано в результате свободных, всеобщих и тайных выборов, а через представительство социальных секторов».

Тем временем, министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра 2 мая заявила, что призыв венесуэльского президента изменить Конституцию сравним с «подливанием масла в огонь».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное