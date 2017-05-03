Среда, 3 Мая 2017 года
08:34:17 МСК

Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

Политика

Делегацию России возглавил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

Астана, 3 мая 2017, 08:08 — REGNUM  Все участники международных переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана, сообщили 3 мая в пресс-службе казахстанского МИД.

Среди участников переговоров присутствуют сирийские стороны: от Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции.

Делегацию из Дамаска возглавляет постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. От оппозиции — глава организации «Джейш аль-Ислам» (признана террористической в Сирии, Иране и Египте) Мохаммад Аллуш.

В Астане находятся представители всех стран — гарантов мирного урегулирования. Со стороны России прибыли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Со стороны Турции — заместитель главы турецкого МИД по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал. От Ирана в переговорах участвует заместитель министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Кроме того, на переговоры прибыли спецпосланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура и советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Телль.

От американской стороны в переговорах принимает участие помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, возглавляющий делегацию Соединенных Штатов и впервые участвующий в астанинском процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонных переговоров президентов США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина американская сторона объявила, что в переговорах в Астане будет участвовать представитель Соединенных Штатов.

Читайте также: Трамп в беседе с Путиным подтвердил участие США в переговорах в Астане

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Сирии подтвердила свое участие в переговорах в Астане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Юрий БаранчикВизит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
МоскваРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Пушков предложил Клинтон винить в своём поражении войну в Ливии
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное