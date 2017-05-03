Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

Астана, , 08:08 — REGNUM Все участники международных переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана, сообщили 3 мая в пресс-службе казахстанского МИД.

Среди участников переговоров присутствуют сирийские стороны: от Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции.

Делегацию из Дамаска возглавляет постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. От оппозиции — глава организации «Джейш аль-Ислам» (признана террористической в Сирии, Иране и Египте) Мохаммад Аллуш.

В Астане находятся представители всех стран — гарантов мирного урегулирования. Со стороны России прибыли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Со стороны Турции — заместитель главы турецкого МИД по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал. От Ирана в переговорах участвует заместитель министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Кроме того, на переговоры прибыли спецпосланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура и советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Телль.

От американской стороны в переговорах принимает участие помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, возглавляющий делегацию Соединенных Штатов и впервые участвующий в астанинском процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонных переговоров президентов США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина американская сторона объявила, что в переговорах в Астане будет участвовать представитель Соединенных Штатов.

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