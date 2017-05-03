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Der Spiegel: В Македонии албанцы чувствуют себя гражданами второго сорта

Политика

Вражда между македонцами и албанским меньшинством (1/4 населения страны) длится уже несколько десятилетий, за это время македонцы стараются подавлять албанский национализм

Скопье, 3 мая 2017, 08:05 — REGNUM  Албанцы чувствуют себя в Македонии гражданами второго сорта, пишет Der Spiegel.

После проведения в Македонии досрочных выборов 11 декабря 2016 года в парламенте наблюдается «тотальное» противостояние между партией македонских националистов «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) и Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ).

Партия ВМРО-ДПМНЕ, заручившись поддержкой 39% избирателей и потеряв 10 депутатских мандатов, утратила абсолютное большинство в парламенте. Основным соперником стала партия СДСМ, поддерживающая албанские меньшинства, за которую проголосовали 37%.

Формально председатель СДСМ Зоран Заев мог сформировать правительство, но президент Георге Иванов (ВМРО-ДПМНЕ) не дал ему на это мандат, опасаясь, что он «разыграет албанскую карту».

27 апреля, после избрания спикером парламента этнического албанца Талата Хафери, македонские националисты ворвались в здание парламента, в результате чего был ранен председатель СДСМ Зоран Заев.

Вражда между македонцами и албанским меньшинством (¼ населения страны) длится уже несколько десятилетий, за это время македонцы стараются подавлять албанский национализм, опасаясь их возможного отделения от страны и присоединения к «великой Албании», добавляет Der Spiegel.

Поэтому многие албанцы из-за постоянных нападок со стороны правых македонских националистов и частых антиалбанских демонстраций чувствуют себя гражданами второго сорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Македонские националисты ворвались в здание парламента

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