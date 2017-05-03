Венесуэльский оппозиционер Каприлес: Мадуро хочет избежать выборов

Каракас, , 08:04 — REGNUM Оппозиционный губернатор и кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Каприлес 2 мая заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро стремится избежать проведения в стране «свободных и демократических» выборов через процесс изменения Конституции, о начале которого президент объявил 1 мая, сообщает El Periódico.

«Единственное, для чего Мадуро хочет созвать Учредительное собрание, это чтобы избежать избирательного процесса», — заявил Каприлес на пресс-конференции в Каракасе, в ходе которой он назвал «мошенническим» предложение президента.

Оппозиционер заявил, что не примет этот механизм, и призвал своих сторонников «бунтовать» против подобного сценария, к чему 1 мая также призвали представители объединенного оппозиционного парламентского блока Круглый стол демократического единства.

«Если мы позволим правительству начать мошеннический процесс, то мы больше не будем выбирать того, кто нас будет представлять здесь», — продолжал Каприлес и отверг возможность встречи с правительством для решения этих вопросов, так как, он заметил, «встреча с путчистами будет означать фактическое признание переворота».

Кроме того, оппозиционный губернатор центрального штата Миранда также поставил под сомнение намерение Мадуро «наугад» выбрать для изменения Конституции половину представителей, потому что, по его словам, они должны быть избраны путем «прямого, всеобщего и тайного голосования», которое закончилось бы победой оппозиции.

«Мадуро не может сам назвать участников конституционного процесса, людей, которые должны принимать поправки. Почему правительство не посоветовалось с людьми, например, хотят или не хотят они, чтобы Мадуро оставался президентом?», — задал вопрос Каприлес, при этом признав, что «вероятно, в будущем «необходимо будет пересмотреть Конституцию без ее отмены».

Каприлес также заверил, что целью этой инициативы правительства Мадуро является «закрытие» Национальной Ассамблеи, единственного органа власти, находящегося под контролем оппозиции, ранее обвиненной в неуважении к решениям Верховного суда и лишенной своих полномочий.

Каприлес вновь заявил, что оппозиция не вернется к процессу политических переговоров, в которых участвовала во второй половине 2016 года в связи с нарушением соглашений и приостановлением процесса выборов губернаторов, которые были запланированы на декабрь 2017 года.

Напомним, политический кризис в Венесуэле обострился после решения Верховного суда о лишении полномочий парламента Венесуэлы с оппозицией в большинстве. После месяца протестов, в результате которых погибли 29 человек, и отказа оппозиции вступать в какие-либо переговоры с правительством президент Мадуро объявил о начале процесса созыва Учредительного собрания — Конституционной Ассамблеи, где половина мест должны занять представители рабочих, общественности и коренных народов Венесуэлы.