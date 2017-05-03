В Госдепе США назвали беседу Путина и Трампа «конструктивной»

Москва, , 07:32 — REGNUM Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 2 мая был конструктивным, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Президенты детально обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Тиллерсона Associated Press. Он отметил, что также участвовал в разговоре, причем за временем глава Госдепа США «не следил».

В Белом доме беседу назвали «очень хорошей», уточнив, что акцент делался на ситуации в Сирии.

«Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что конфликт в Сирии продолжается слишком долго и что все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию», — говорится в сообщении администрации президента США.

В ходе разговора Путин и Трамп условились, в частности, «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость», отметили в Кремле.

Также лидеры обсудили вопрос безопасных зон в Сирии или зон деэскалации и высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге, сообщили в Кремле.

Напомним, вечером 2 мая состоялся третий по счёту телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщается, что стороны также «подробно обсудили совместную работу по искоренению терроризма на Ближнем Востоке», а также вопрос о том, «как наилучшим образом разрешить крайне опасную ситуацию в Северной Корее».

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