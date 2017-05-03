Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
Радио REGNUM
Москва, 3 мая 2017, 08:00 — REGNUM
- Президент России и канцлер Германии обсудили ситуацию на Украине, положение дел в Сирии и вопросы противодействия терроризму;
- Главы России и США условились активизировать диалог;
- В Молдавии заявили, что нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»;
- Клинтон считает, что проиграла, потому что Путин вмешивался в выборы в США;
- В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/293
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
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