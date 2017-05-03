Мощный взрыв прогремел близ посольства США в Кабуле

Кабул, , 07:25 — REGNUM Мощный взрыв прогремел 3 мая поблизости от посольства США в столице Афганистана Кабуле, сообщает Reuters.

Целью предполагаемого теракта были, по всем признакам, бронетранспортеры, используемые военнослужащими НАТО, принимающими участие в операции «Решительная поддержка».

В результате взрыва, за которым, по словам официальных лиц, стоял террорист-смертник, также были уничтожены автомобили гражданских лиц.

На данный момент информации о погибших нет.

Напомним, террористические акты происходят довольно часто в Афганистане. Одним из недавних актов насилия стал взрыв возле американской базы в провинции Хост. Чаще всего ответственность за теракты на себя берет радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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