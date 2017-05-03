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Тереза Мэй предупредила о возможном «хаосе коалиций»

Политика

Тереза Мэй призывает своих избирателей к сплоченности на досрочных выборах в парламент

Игра
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Игра

Лондон, 3 мая 2017, 07:17 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает своих избирателей к сплоченности на досрочных выборах в парламент, сообщает Der Spiegel.

По словам экспертов, последние сообщения СМИ о встрече премьер-министра с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также об итогах саммита ЕС по поводу Brexit поставили под сомнение лидерство Терезы Мэй.

Юнкер после переговоров с Мэй отметил, что он настроен еще более скептически, чем прежде.

«Сейчас голоса за меня и мою команду очень важны, они будут укреплять наши позиции на переговорах по Brexit», — отметила Тереза Мэй в своем обращении 2 мая к гражданам Великобритании.

Премьер-министр объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня 2017 года. Прежде датой проведения выборов назывался 2020 год.

Эксперты считают, что таким образом Мэй стремится заручиться поддержкой и закрепить позиции консервативной партии в правительстве, чьими главными соперниками являются лейбористы, выступающие против выхода Великобритании из Евросоюза.

«Каждый голос за другие партии приведут к хаосу коалиции с негативными последствиями для переговоров по Brexit», — добавила премьер-министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в британский парламент

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