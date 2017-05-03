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В Средиземном море задержали контрабандное судно

Политика

В ходе проводимой ЕС военно-морской операции «София»

Брюссель, 3 мая 2017, 06:17 — REGNUM  В ходе проводимой ЕС военно-морской операции «София» 1 мая в Средиземном море задержано подозрительное судно, направлявшееся с берегов Ливии к берегам Италии, сообщает Die Tagesschau.

Об этом Брюссель сообщил 2 мая. После обыска на борту были обнаружены десятки видов оружия: пулеметы, минометы, мины, автоматическое и противотанковое вооружение, боеприпасы и гранаты.

По словам солдат, это было посыльное судно «Рейн» с ливийским флагом на борту.

Дело о контрабанде будет рассмотрено в Брюсселе в ближайшее время.

Военно-морская миссия «София» была запущена в июне 2015 года с целью сбора информации о перевозчиках нелегальных мигрантов из Африки к берегам стран ЕС.

Помимо этого, миссия предполагает арест и задержание контрабандистов и их судов, досмотр в международных водах подозрительных судов.

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