В Средиземном море задержали контрабандное судно
В ходе проводимой ЕС военно-морской операции «София»
Брюссель, 3 мая 2017, 06:17 — REGNUM В ходе проводимой ЕС военно-морской операции «София» 1 мая в Средиземном море задержано подозрительное судно, направлявшееся с берегов Ливии к берегам Италии, сообщает Die Tagesschau.
Об этом Брюссель сообщил 2 мая. После обыска на борту были обнаружены десятки видов оружия: пулеметы, минометы, мины, автоматическое и противотанковое вооружение, боеприпасы и гранаты.
По словам солдат, это было посыльное судно «Рейн» с ливийским флагом на борту.
Дело о контрабанде будет рассмотрено в Брюсселе в ближайшее время.
Военно-морская миссия «София» была запущена в июне 2015 года с целью сбора информации о перевозчиках нелегальных мигрантов из Африки к берегам стран ЕС.
Помимо этого, миссия предполагает арест и задержание контрабандистов и их судов, досмотр в международных водах подозрительных судов.
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