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В парламенте Македонии обезврежена самодельная бомба

Политика

На минувшей неделе в здании парламента страны произошли беспорядки, в ходе которых пострадали лидер оппозиции и ряд других депутатов

Скопье, 3 мая 2017, 05:59 — REGNUM  В здании парламента Македонии вечером 2 мая было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, передаёт портал MKD-news.

Как сообщается, устройство в виде запала с фитилём, подсоединённым к большому газовому баллону для заправки зажигалок, было найдено в коридоре на первом этаже здания.

Служба безопасности вызвала сотрудников полиции, которые обезвредили предмет. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что перед зданием парламента в Скопье продолжаются акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых партиями албанского этнического меньшинства, о коалиции с которыми договорился лидер оппозиционного Социал-демократического союза (СДСМ) Македонии Зоран Заев.

На минувшей неделе в здании парламента произошли беспорядки после того, как СДСМ и проалбанские партии «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянса албанцев» в обход регламента избрали собственного спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери. Демонстранты ворвались в зале заседаний, в результате чего ранения получили лидер СДСМ и ещё ряд депутатов.

Отметим, что избранный оппозицией спикер до настоящего времени не может получить печати и полномочия председателя парламента, поскольку кабинет занимают депутаты крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского.

Талат Джафери, между тем, выдвинул ультиматум президенту страны Георгию Иванову, потребовав от него в десятидневный срок вручить оппозиционной коалиции мандат на формирование правительства. В противном случае, как заявил он, парламент может инициировать процедуру импичмента главы государства. Следует отметить, однако, что необходимым для принятия такого решения большинством в две трети голосов оппозиция не располагает.

Георгий Иванов с начала марта отказывается вручать мандат на формирование правительства коалиции СДСМ и трёх проалбанских партий, ссылаясь на вмешательство Албании во внутренние дела страны и создавшуюся угрозу суверенитету из-за так называемой «Албанской платформы», подготовленной при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы.

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