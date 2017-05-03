Пентагон сообщил о переговорах с Японией и Южной Кореей по КНДР

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Министерства обороны США, Японии и Южной Кореи 2 мая провели совещание в режиме видеоконференции для обсуждения координации совместных действий в отношении КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Стороны решительно осудили любую деятельность Северной Кореи, которая представляет угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Американская сторона, как указывается, подтвердила «свои жёсткие обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии».

Представители военных ведомств «решили активизировать трёхстороннее сотрудничество и координацию в целях укрепления региональной безопасности», отмечается также в сообщении Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM , обострение ситуации на Корейском полуострове стало также одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося вечером 2 мая.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер призвал своего коллегу «к сдержанности и снижению уровня напряжённости». Главы двух государств договорились «наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы».

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