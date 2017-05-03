Расследование против офицера бундесвера объявлено делом особой важности

Берлин, , 04:57 — REGNUM Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ начала расследование против задержанного солдата бундесвера, который вел двойную жизнь и числился в рядах беженцев, сообщает Die Tagesschau.

По данным прокуратуры, это расследование — дело особой важности. Офицер бундесвера Франко А. регистрировался ранее под вымышленным именем как беженец из Сирии. Следователи полагают, что он мог это сделать, чтобы легче совершать преступления и направлять все подозрения на беженцев. На сегодняшний день он обвиняется в совершении нескольких правонарушений: в нарушении закона об оружии, мошенничестве, нарушении закона о контроле над вооружением и в подготовке антигосударственного акта.

28-летний офицер в звании старшего лейтенанта Франко А. был задержан 27 апреля в немецком городе Франкфурт-на-Майне. По данным прокуратуры, в конце 2015 года молодой человек при помощи поддельных документов поселился в общежитие для беженцев и в последующем получал денежные выплаты.

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