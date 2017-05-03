Здоровье президента Нигерии «лучше, чем кажется»

Абуджа, , 04:14 — REGNUM Госпожа Айша Бухари, жена президента Нигерии Мохаммаду Бухари, поблагодарила всех нигерийцев за «беспокойство» о здоровье ее мужа и сообщила, что состояние президента «лучше, чем кажется», передает Associated Press.

Жена президента Нигерии сообщила, что ценит «беспокойство, любовь и молитвы о состоянии здоровья мужа». Однако госпожа Бухари опровергла его недееспособность.

«Я хочу сообщить всем, что его (Мохаммаду Бухари — прим. ИА REGNUM ) здоровье не так плохо, как кажется, — сообщила Айша Бухари. — Он выполняет свои обязанности».

Обсуждение возможного обострения болезни Бухари возникло после того, как президент дважды не смог принять участие в еженедельной встрече с кабинетом министров премьер-министра Йеми Осинбайо.

Напомним, в марте президент Бухари вернулся в Нигерию после двухмесячного лечения в Лондоне, после чего снова приступил к руководству страной. Подробности болезни африканского лидера неизвестны. По информации пресс-службы, «худший период» заболевания уже миновал.

Еще до отъезда президента в Лондон в Нигерии начали распространяться слухи о смертельной болезни Бухари, которые были опровергнуты правительством. Во время отсутствия эти слухи усилились.

Напомним, Мохаммаду Бухари 74 года, и он является далеко не самым «старым и больным» из лидеров на Африканском континенте.

Так, президенту Зимбабве Роберту Мугабе 92 года, однако он не намерен оставлять власть. Его жена и соратник Грейс Мугабе считает, что граждане проголосуют за лидера африканской страны, даже если он будет мертвым — «просто чтобы показать, как они любят своего президента».

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