Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов

Лондон, , 03:59 — REGNUM Парламент Великобритании с 3 мая прекращает свою работу перед проведением в стране досрочных всеобщих выборов, передаёт телеканал Sky News.

В соответствии с законодательством Великобритании, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Досрочные выборы в законодательный орган страны, объявленные по инициативе премьер-министра, должны состояться 8 июня.

Как ожидается, 3 мая Тереза Мэй официально проинформирует о роспуске парламента королеву Елизавету II. При этом данная процедура будет иметь исключительно формальный характер, поскольку с 2011 года премьер Великобритании имеет право распускать парламент без одобрения королевы.

Напомним, провести досрочные выборы Тереза Мэй предложила в своём обращении к нации в середине апреля. Данное предложение затем поддержали британские законодатели.

Уверенная в победе партии тори, премьер Великобритании считает, что досрочные выборы позволят укрепить парламент, что сможет посодействовать твёрдому отстаиванию политической позиции Лондона в рамках переговоров по Brexit с Брюсселем.

Противники выхода Соединённого Королевства из ЕС тем не менее надеются использовать второй шанс и убедить британцев в негативных последствиях Brexit.

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