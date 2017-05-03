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Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов

Политика

В Великобритании 8 июня состоятся досрочные выборы в парламент

Лондон, 3 мая 2017, 03:59 — REGNUM  Парламент Великобритании с 3 мая прекращает свою работу перед проведением в стране досрочных всеобщих выборов, передаёт телеканал Sky News.

В соответствии с законодательством Великобритании, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Досрочные выборы в законодательный орган страны, объявленные по инициативе премьер-министра Терезы Мэй, должны состояться 8 июня.

Как ожидается, 3 мая Тереза Мэй официально проинформирует о роспуске парламента королеву Елизавету II. При этом данная процедура будет иметь исключительно формальный характер, поскольку с 2011 года премьер Великобритании имеет право распускать парламент без одобрения королевы.

Напомним, провести досрочные выборы Тереза Мэй предложила в своём обращении к нации в середине апреля. Данное предложение затем поддержали британские законодатели.

Уверенная в победе партии тори, премьер Великобритании считает, что досрочные выборы позволят укрепить парламент, что сможет посодействовать твёрдому отстаиванию политической позиции Лондона в рамках переговоров по Brexit с Брюсселем.

Противники выхода Соединённого Королевства из ЕС тем не менее надеются использовать второй шанс и убедить британцев в негативных последствиях Brexit.

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