Названо имя претендента на должность постпреда США при НАТО

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Главным кандидатом на должность постоянного представителя США при НАТО является экс-сенатор от штата Техас Кей Бэйли Хатчисон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Как заявил источник, 73-летняя Хатчисон может быть назначена на должность до начала саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован 25 мая.

Кей Бэйли Хатчисон занимала пост сенатора с 1993-го по 2013 год. Отмечается, что она стала первой женщиной, избранной на должность представителя Техаса в Сенате США.

С февраля 2013 года Хатчисон работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.

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