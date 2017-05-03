Названо имя претендента на должность постпреда США при НАТО
Постпредом США при НАТО может стать 73-летняя экс-сенатор Кей Бэйли Хатчисон
Вашингтон, 3 мая 2017, 03:35 — REGNUM Главным кандидатом на должность постоянного представителя США при НАТО является экс-сенатор от штата Техас Кей Бэйли Хатчисон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.Как заявил источник, 73-летняя Хатчисон может быть назначена на должность до начала саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован 25 мая.
Кей Бэйли Хатчисон занимала пост сенатора с 1993-го по 2013 год. Отмечается, что она стала первой женщиной, избранной на должность представителя Техаса в Сенате США.
С февраля 2013 года Хатчисон работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.
Читайте также:
Госсекретарь США выступил на первом своём саммите НАТО
Трамп забрал свои слова о том, что НАТО — устаревшая организация
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
NB!
03.05.17
Brexit: пир европейских хищников
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
NB!
03.05.17
Визит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
NB!
03.05.17
Что народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
NB!
02.05.17
Россия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии