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КНР и ОАЭ договорились о сотрудничестве в рамках «Нового шелкового пути»

Политика

Прошла встреча представителей двух стран в рамках межправительственной комиссии сотрудничества

Пекин, 3 мая 2017, 03:08 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в рамках официальной двусторонней встречи в Пекине договорились 2 мая о продвижении двустороннего сотрудничества в рамках «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».

Встреча двух политиков стала первой в формате межправительственной комиссии сотрудничества. Чжан заявил, что создание комиссии является ключевым шагом на пути осуществления договоренностей о развитии двусторонних отношений, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и наследным принцем Мухаммадом ибн Зайд аль-Нахайяном.

Чжан призвал обе стороны использовать полученный механизм для осуществления общего планирования двустороннего сотрудничества.

По его словам, Китай готов к совместной работе с ОАЭ на благо устремленной в будущее стратегии партнёрства и развития двустороннего сотрудничества в рамках китайской инициативы «Нового шелкового пути».

Со своей стороны, шейх Абдалла заявил, что двусторонние отношения были поддержаны лидерами и народами двух стран, а также эффективно развиваются при поддержке обеих стран.

ОАЭ восхищены великими достижениями китайского развития и готовы продвигать вперед отношения между странами.

Напомним, что 2 мая глава МИД КНР Ван И провел переговоры с шейхом Абдаллой. Политики договорились о сотрудничестве в сфере нефти и газа, строительства портов и промышленных парков, ядерной энергетики и аэрокосмической сферы.

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«Новый шелковый путь»
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