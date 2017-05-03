Россия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Москва, , 03:00 — REGNUM В Сирии за сутки 2 мая российской стороной зафиксировано 12 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (8), Латакия (2), Хама (1) и Деръа (1)». — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений в провинциях Идлиб, Деръа, Хомс, Дамаск и Хама, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждёно не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населенных пунктов — Аль Этма и Аль Халяс провинции Эль-Кунейтра. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1477.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявил 143 вооружённых формирования.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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