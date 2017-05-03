Выборы в Германии: Партия Меркель опережает социал-демократов

Берлин, , 02:52 — REGNUM Блок христианских демократов и христианских социалистов (ХДС/ХСС) опережает своих основных соперников на предстоящих выборах, социал-демократов (СДПГ), — партию Ангелы Меркель готовы поддержать на 5,5% больше избирателей, передает Reuters.

Согласно последнему опросу INSA, поддержка ХДС/ХСС составляет 34%, за СДПГ готовы проголосовать 28,5% избирателей.

За правую «Альтернативу для Германии» намерены голосовать 9% граждан, левых из «Линке» поддерживают 10,5% граждан. Поддержка партии Зеленых составляет 6,5%, Свободной партии Германии — 7%.

Данные опроса отличаются от опроса Bild am Sonntag, опубликованного 2 мая. Согласно их опросу, за Союз ХДС/ХСС проголосовали 36% респондентов, а за СДПГ — 29%.

По версии Bild, «Альтернатива для Германии» и «Линке» имеют по 9% поддержки граждан, Зеленые — 7%, Свободная партия — 6%.

Напомним, выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.

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