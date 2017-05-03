Среда, 3 Мая 2017 года
04:00:22 МСК

Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»

Политика

«Нам в любом случае придётся договариваться — по принципам уважения и взаимности»

Москва, 3 мая 2017, 02:37 — REGNUM  Разговор между Россией и Германией идёт в сторону поиска каких-либо компромиссов. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи.

Читайте также: Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические дела других стран

«Как бы пропаганда не рисовала образ России в качестве новой империи зла, как бы не пытались выставить нашу страну в качестве абсолютно недоговороспособного безумного ядерного медведя с дубинкой наперевес, факты свидетельствуют об обратном. С нами разговаривают, наше мнение не просто учитывается, а продолжает оставаться определяющим», — уверен эксперт.

«Что я вижу позитивного из сегодняшнего диалога? Этот разговор идёт в сторону поиска каких-либо компромиссов, — добавил Александр Хинштейн. — Компромиссы нам сегодня нужны, и я не разделяю позицию горящих голов, которые требуют всё взять в руки оружие и друг друга перестрелять. Нам в любом случае придётся договариваться — по принципам уважения и взаимности».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, но постоянно испытывает на себе попытки других стран вмешаться в российские внутриполитические процессы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Юрий БаранчикВизит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
МоскваРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии
ЕкатеринбургРоссия Гражданская война на Украине Общество
ещё главное