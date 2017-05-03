Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»

Москва, , 02:37 — REGNUM Разговор между Россией и Германией идёт в сторону поиска каких-либо компромиссов. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи.

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«Как бы пропаганда не рисовала образ России в качестве новой империи зла, как бы не пытались выставить нашу страну в качестве абсолютно недоговороспособного безумного ядерного медведя с дубинкой наперевес, факты свидетельствуют об обратном. С нами разговаривают, наше мнение не просто учитывается, а продолжает оставаться определяющим», — уверен эксперт.

«Что я вижу позитивного из сегодняшнего диалога? Этот разговор идёт в сторону поиска каких-либо компромиссов, — добавил Александр Хинштейн. — Компромиссы нам сегодня нужны, и я не разделяю позицию горящих голов, которые требуют всё взять в руки оружие и друг друга перестрелять. Нам в любом случае придётся договариваться — по принципам уважения и взаимности».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, но постоянно испытывает на себе попытки других стран вмешаться в российские внутриполитические процессы.