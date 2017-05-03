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Еврокомиссия: ЕС не будет отменять «безвиз» с Канадой и США

Политика

Введения виз для граждан из США и Канады требует ряд законодателей Евросоюза

Брюссель, 3 мая 2017, 02:29 — REGNUM  Еврокомиссия не намерена рассматривать вопрос отмены безвизовых туристических поездок для граждан США и Канады, передает Associated Press.

Введения виз для граждан из США и Канады требует ряд законодателей ЕС, в ответ на «дискриминационные» ограничения на поездки для граждан ряда стран-членов блока в самих Соединенных Штатах и Канаде.

Так, США отказываются разрешить безвизовые поездки гражданам Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии. В Канаде действуют ограничения на поездки для граждан Болгарии и Румынии.

Однако, по словам комиссара ЕС по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, по данному вопросу уже «были возобновлены контакты с новой администрацией США», а Канада обещает снять все визовые ограничения для граждан ЕС до декабря 2017 года.

«Диалог с нашими стратегическими партнерами — правильный путь вперед, и мы на верном пути», — пояснил Аврамопулос.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая комиссар ЕС по вопросам миграции потребовал от стран-членов блока отменить все внутренние ограничения на поездки внутри Евросоюза. По словам Аврамопулоса, для того, чтобы ЕС мог «вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны», Германия, Австрия, Дания и Норвегия должны снять пограничный контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия: Германия должна снять пограничный контроль через 6 месяцев

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