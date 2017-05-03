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Главная проблема России и Германии — Минские соглашения?

Политика

«Меркель нужно выйти на какие-то позитивные нормы»

Москва, 3 мая 2017, 02:26 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что президент Украины Пётр Порошенко не выполняет Минские соглашения, но в преддверии выборов ей необходимо выйти на какие-то позитивные нормы в решении этой проблемы. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя переговоры Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Обсуждая все наиболее ключевые проблемы, которые возникли в отношениях между Россией и Германией, конечно, главной были Минские соглашения. Они рождены Меркель, и Меркель с ними двигалась как с писаной торбой и демонстрировала, что как будто только она лидер Минских соглашений, — обозначил член СФ. — И вдруг её визави, который должен выполнять эти Минские соглашения, оказался не в состоянии, в полном политическом дефолте, чтобы продвинуться хотя бы на один шаг. Никакие Минские соглашения со стороны Порошенко не выполняются, и она это понимает, но она, как и Олланд, ответственная за то, что произошло в 2014 году».

«Сегодня, конечно, ей нужно выйти на какие-то позитивные нормы в решении этой проблемы, чтобы показать, что она — Меркель, что она — лидер европейского мира, она — лидер Европейского Союза, что она достойна, чтобы немецкий народ выбрал её партию», — заключил Игорь Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи лидеры России и Германии выразили свою приверженность Минским соглашениям и их безальтернативности для урегулирования конфликта на Украине.

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Минские соглашения — 2
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