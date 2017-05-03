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Военные армии Великобритании высадились в Южном Судане

Политика

На данный момент в расположение МООНЮС прибыло несколько десятков бойцов из Соединенного Королевства

Джуба, 3 мая 2017, 02:08 — REGNUM  Военные Великобритании присоединились к миротворческому контингенту миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), передает Reuters.

Согласно сообщению миссии, на данный момент в расположение МООНЮС прибыло «несколько десятков» бойцов из Соединенного Королевства.

«(Военные) будут выполнять задачи улучшения условий проживания в лагерях миссии, обеспечение безопасности… а также строительства причала на реке Нил и посадочных площадок для вертолетов», — говорится в сообщении МООНЮС.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в настоящий момент в Южном Судане высадилось 35 британских военнослужащих, в ближайшие месяцы их число будет увеличено до 400.

Напомним, силы МООНЮС размещены в Южном Судане для сдерживания этнического конфликта, которым африканская страна охвачена с момента обретения независимости в 2011 году.

В 2016 году, после июльской «резни в Джубе» в стране возобновились боевые действия между правительственными войсками президента Сальвы Киира и повстанцами Риека Мачара.

В ответ на эксалацию насилия в регионе СБ ООН принял решение об увеличении миротворческой миссии в Южном Судане до 17 тыс. бойцов. В настоящий момент строится лагерь для размещения миротворцев на 4 тыс. человек, которые должны прибыть в республику в июле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южный Судан прибыла передовая группа миротворцев ООН

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