Путин и Эрдоган обсудят Сирию, туризм и возможные поставки С-400

Москва, , 02:00 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая в Сочи обсудят «весь комплекс российско-турецких отношений», сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договорённостей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что лидеры двух стран будут обсуждать экономические вопросы, туризм, а также возможную поставку Турции российских ЗРК С-400.

В свою очередь в МИД Турции сообщили, что в ходе обсуждения ситуации в Сирии будут затрагиваться такие вопросы как укрепление режима прекращения огня, ситуация с заключёнными и процесс разминирования территорий.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.

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