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Атака на конвой в Мали: 10 убитых, 9 раненых

Политика

Нападение могли совершить боевики объединенной группировки исламистов

Бамако, 3 мая 2017, 01:47 — REGNUM  Военнослужащие сообщили число жертв нападения на военный конвой в центральном Мали — в результате атаки исламистских экстремистов 2 мая погибли десять солдат, девять получили ранения, передает Associated Press.

Атака на конвой произошла между населенными пунктами Догофри и Нампалари в центральной части страны. Ранее сообщалось о восьми погибших.

По предварительной информации, нападение могли совершить боевики объединенной группировки исламистов «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимиин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в начале марта в Мали произошло объединение трех крупнейших исламистских группировок, действующих в африканской стране, — «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Мурабитун» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

Власти Мали ведут войну с исламистами более десяти лет. Наиболее крупные потери правительственные силы за последние месяцы понесли в результате нападения отряда боевиков на военную базу в центральном Мали в январе 2017 года, когда погибли 77 солдат и офицеров.

В Мали также размещен контингент миротворцев ООН, которые тоже становятся объектами нападения исламистских экстремистов. В 2016 году террористами в африканском государстве были убиты 23 сотрудника международной организации — больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь солдат Мали погибли в результате нападения исламистов

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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