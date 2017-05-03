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Госдеп США обеспокоен решением Мадуро созвать Конституционную ассамблею

Политика

Президент Венесуэлы намерен созвать «народную Конституционную Ассамблею», которая должна будет исполнить функции Учредительного собрания в противовес действующему оппозиционному парламенту

Мадуро у памятника Чавесу в Бариносе
Иллюстрация: Nicolasmaduro.org.ve
Мадуро у памятника Чавесу в Бариносе

Вашингтон, 3 мая 2017, 01:10 — REGNUM  Администрация США испытывает обеспокоенность в связи с решением президента Венесуэлы Николаса Мадуры о созыве Конституционной ассамблеи, которая должна будет исполнить функции Учредительного собрания. Об этом заявил, а брифинге заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик.

По его словам, «глубокую встревоженность» у Вашингтона вызывают «мотивы этой Конституционной ассамблеи».

«Судя по первым признакам, речь не идёт о подлинных усилиях, направленных на общенациональное примирение, которое сейчас необходимо Венесуэле», — заявил Фицпатрик.

В этой связи Госдепартамент США рассматривает решение Мадуро как «шаг назад», который «попирает волю народа Венесуэлы» и «ещё более размывает ситуацию с демократией в стране», заявил представитель американского ведомства.

Напомним, президент Венесуэлы 1 мая предложил начать процесс изменения Конституции через созыв Учредительного собрания, члены которого будут избраны всеобщим народным голосованием.

Оппозиция, контролирующая действующую Национальную ассамблею расценила решение Мадуро как государственный переворот и призвала венесуэльцев «восстать» против упразднения республики.

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