Германия и Швейцария провели переговоры по задержанию «швейцарского шпиона»
Гражданин Швейцарии был задержан в ФРГ 5 мая и обвиняется в ведении шпионской деятельности с 2012 года
Берлин, 3 мая 2017, 01:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии сообщило о переговорах с послом Швейцарии по вопросу ареста «швейцарского шпиона» 5 мая, передает Associated Press.
Сообщается, что гражданин Швейцарии был задержан в ФРГ и обвиняется в ведении шпионской деятельности с 2012 года. Немецкая сторона не раскрывает имя задержанного — в релизе МИД Германии подозреваемый назван «Даниэль М».
Также стало известно, что швейцарская сторона направила в Германию агентство «М» для работы со следователями, затребовавшими конфиденциальные данные клиентов швейцарских банков из Германии.
МИД Германии не раскрывает подробности произошедшего «в интересах германо-швейцарской дружбы».
Комментариев швейцарской стороны по инцидентам пока не последовало.
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