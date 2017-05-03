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Германия и Швейцария провели переговоры по задержанию «швейцарского шпиона»

Политика

Гражданин Швейцарии был задержан в ФРГ 5 мая и обвиняется в ведении шпионской деятельности с 2012 года

Берлин, 3 мая 2017, 01:06 — REGNUM  Министерство иностранных дел Германии сообщило о переговорах с послом Швейцарии по вопросу ареста «швейцарского шпиона» 5 мая, передает Associated Press.

Сообщается, что гражданин Швейцарии был задержан в ФРГ и обвиняется в ведении шпионской деятельности с 2012 года. Немецкая сторона не раскрывает имя задержанного — в релизе МИД Германии подозреваемый назван «Даниэль М».

Также стало известно, что швейцарская сторона направила в Германию агентство «М» для работы со следователями, затребовавшими конфиденциальные данные клиентов швейцарских банков из Германии.

МИД Германии не раскрывает подробности произошедшего «в интересах германо-швейцарской дружбы».

Комментариев швейцарской стороны по инцидентам пока не последовало.

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