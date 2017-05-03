The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
Британское издание The Daily Mail строило расчеты, что «изолированная Россия» станет более сговорчивой после визита Ангелы Меркель. Однако поиски подтверждения оправданию своих прогнозов найти не может
Лондон, 3 мая 2017, 00:55 — REGNUM
«Ангелу Меркель в ходе пресс-конференции после переговоров в Сочи с Владимиром Путиным спросили, не боится ли она, что русские хакеры вмешаются в ход избирательной кампании и собственно выборов, которые в Германии пройдут нынешней осенью. Меркель ответила, что она — уверенный в себе человек и будет бороться за победу на основе своих убеждений, которые фейковыми новостями не перебить», — начинает с некоторым оттенком гордости за госпожу канцлера, отважившуюся на визит к «медведю», корреспондент Крис Плизанс.
По мнению журналиста, «президенту России вопрос не понравился, это было заметно по тому, как он напрягся и ощетинился, отвечая после фрау Ангелы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не вмешивалась в политические процессы и политическую жизнь других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь РФ».
Долее повествование пошло уже в несколько расстроенных тонах: Кремль, оказывается, и в мыслях не держал идти у Запада на поводу и сдавать свои позиции.
«Оба лидера признали, что у них разный взгляд на сирийский и украинский конфликты, однако заявили, что считают необходимым продолжать встречаться и вести переговоры, пока есть хоть малейший намек на то, что позиции сблизятся, — констатирует корреспондент. — При этом Путин отметил, что «не Россия заставляла пророссийски настроенный юго-восточный регион Украины отделяться от остальной ее части, а прозападно настроенная власть в Киеве оттолкнула от себя Донецк и Луганск, устроив этим областям блокаду».
«В конце пресс конференции Меркель выразила обеспокоенность тем, что в России арестовывают участников мирных демонстраций, пытают геев и запрещают религиозные организации, однако Путин опять не согласился с ней, заявив, что российские правоохранительные органы действуют значительно мягче и корректнее, чем их коллеги в западных странах, однако не конкретизировал, в каких именно», — резюмировал Плизанс без всякого энтузиазма.
Читайте ранее в этом сюжете: La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.