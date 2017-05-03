The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»

Лондон, , 00:55 — REGNUM

«Ангелу Меркель в ходе пресс-конференции после переговоров в Сочи с Владимиром Путиным спросили, не боится ли она, что русские хакеры вмешаются в ход избирательной кампании и собственно выборов, которые в Германии пройдут нынешней осенью. Меркель ответила, что она — уверенный в себе человек и будет бороться за победу на основе своих убеждений, которые фейковыми новостями не перебить», — начинает с некоторым оттенком гордости за госпожу канцлера, отважившуюся на визит к «медведю», корреспондент Крис Плизанс.

По мнению журналиста, «президенту России вопрос не понравился, это было заметно по тому, как он напрягся и ощетинился, отвечая после фрау Ангелы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не вмешивалась в политические процессы и политическую жизнь других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь РФ».

Долее повествование пошло уже в несколько расстроенных тонах: Кремль, оказывается, и в мыслях не держал идти у Запада на поводу и сдавать свои позиции.

«Оба лидера признали, что у них разный взгляд на сирийский и украинский конфликты, однако заявили, что считают необходимым продолжать встречаться и вести переговоры, пока есть хоть малейший намек на то, что позиции сблизятся, — констатирует корреспондент. — При этом Путин отметил, что «не Россия заставляла пророссийски настроенный юго-восточный регион Украины отделяться от остальной ее части, а прозападно настроенная власть в Киеве оттолкнула от себя Донецк и Луганск, устроив этим областям блокаду».

«В конце пресс конференции Меркель выразила обеспокоенность тем, что в России арестовывают участников мирных демонстраций, пытают геев и запрещают религиозные организации, однако Путин опять не согласился с ней, заявив, что российские правоохранительные органы действуют значительно мягче и корректнее, чем их коллеги в западных странах, однако не конкретизировал, в каких именно», — резюмировал Плизанс без всякого энтузиазма.

Читайте ранее в этом сюжете: La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»