Трамп в беседе с Путиным подтвердил участие США в переговорах в Астане

Вашингтон, , 00:47 — REGNUM США направят своего представителя в Астану для участия в переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Белого дома.

«США направят своего представителя на переговоры по прекращению огня, которые состоятся 3−4 мая в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы, которая прошла «очень хорошо», стороны в числе прочего обсудили создание «безопасных или деэскалационных зон» в Сирии.

«Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать всё возможное, чтобы положить конец насилию», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны также «подробно обсудили совместную работу по искоренению терроризма на Ближнем Востоке», а также вопрос о том, «как наилучшим образом разрешить крайне опасную ситуацию в Северной Корее».

Напомним, вечером 2 мая состоялся третий по счёту телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20, который пройдёт 7−8 июля в Гамбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поговорил с Трампом по телефону