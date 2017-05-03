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Трамп в беседе с Путиным подтвердил участие США в переговорах в Астане

Политика

Вечером 2 мая состоялся телефонный разговор президентов России и США

Вашингтон, 3 мая 2017, 00:47 — REGNUM  США направят своего представителя в Астану для участия в переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Белого дома.

«США направят своего представителя на переговоры по прекращению огня, которые состоятся 3−4 мая в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы, которая прошла «очень хорошо», стороны в числе прочего обсудили создание «безопасных или деэскалационных зон» в Сирии.

«Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать всё возможное, чтобы положить конец насилию», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны также «подробно обсудили совместную работу по искоренению терроризма на Ближнем Востоке», а также вопрос о том, «как наилучшим образом разрешить крайне опасную ситуацию в Северной Корее».

Напомним, вечером 2 мая состоялся третий по счёту телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20, который пройдёт 7−8 июля в Гамбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поговорил с Трампом по телефону

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