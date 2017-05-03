На Синае уничтожены восемь исламистов, трое взяты в плен

Каир, , 00:39 — REGNUM На Синайском полуострове в боестолкновении были убиты восемь боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), трое исламистов взяты в плен, передает Associated Press.

Столкновения произошли в городе Рафах, на границе с Израилем. Отряд террористов был уничтожен бойцами местного союза племен, ведущего войну с исламистскими экстремистами на строне армии Египта.

По словам представителя племенного отряда Мусы аль-Деля, ни один участник антитеррористической операции со стороны проправительственных сил не пострадал.

Напомним, антитеррористическая операция армии Египта на Синае продолжается несколько лет. Исламисты с Синайского полуострова регулярно проводят теракты как в регионе, так и за его пределами.

Ситуация на Синае обострилась в конце апреля, в связи с визитом в Египет папы римского Франциска.

Так, 19 апреля террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове.

Ранее, 9 апреля, исламистские экстремисты организовали теракты за пределами Синая: три взрыва с разницей в несколько часов произошли у христианских церквей в городе Танта и в Александрии.

Визит Папы Римского в Каир 28 и 29 апреля состоялся и прошел без серьезных происшествий. Однако операция правительственных сил по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще далека от завершения.

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