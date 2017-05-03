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Пушков предложил Клинтон винить в своём поражении войну в Ливии

Политика

Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в её поражении на выборах президента США

Узор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Узор

Москва, 3 мая 2017, 00:22 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, назвавшей причиной своего поражения на президентских выборах «вмешательство» российского лидера Вадимира Путина.

«Клинтон должна винить в поражении свою войну в Ливии, страх, что она доведёт дело до ядерного конфликта, и своё лицемерие, очевидное половине США», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

«Пол-страны воспринимало ее как ставленницу Уолл-стрита, сторонницу интервенций, часть ненавистной вашингтонской элиты. А она все о хакерах…» — добавил Пушков.

Напомним, 2 мая бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз заявила, что Владимир Путин вмешивался в выборы президента США. «Он, безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — сказала она.

Обвинения в адрес России в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы президента США, а также в том, что Дональд Трамп якобы связан с Россией, были основными лейтмотивами кампании Хиллари Клинтон. Даже после поражения демократы продолжают использовать эти голословные обвинения для подрыва позиций новой администрации Белого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла

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