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В Смоленске ждут Дмитрия Медведева

Политика

С 18:00 2 мая до 18:00 3 мая в городе ограничено движение транспорта

Дмитрий Медведев
© ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Смоленск, 3 мая 2017, 00:14 — REGNUM  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Смоленск 3 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

В планах визита главы правительства России — встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, а также участие в церемонии возложения венка к Вечному огню. Дмитрий Медведев также посетит музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Вместе с Медведевым в Смоленск 3 мая приедут министр образования и науки Ольга Васильева, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Дмитрий Медведев также посетит федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования министерства здравоохранения Российской Федерации.

По данным местных СМИ, в плане визита Медведева — также посещение педагогического лицея имени Кирилла и Мефодия.

Отметим, что с 18:00 2 мая до 18:00 3 мая в центре Смоленска введено ограничение движения транспорта, на ряде улиц запретят парковаться.

В последний раз Дмитрий Медведев побывал в Смоленске в 2011 году, занимая пост президента РФ: он встречался с президентом Польши.

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Правительство России
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