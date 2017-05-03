Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла

Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Бывшая кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы в США, которые она проиграла. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает CNN.

Клинтон заявила, что Путин конечно же вмешивался в выборы президента США. Как и раньше никаких доказательств она не предоставила.

«Он, безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — сказала проигравшая выборы Клинтон.

Кроме того, Клинтон считает, что высказывания Трампа во время предвыборной кампании схожи с целями «лидера, имя которого лучше не произносить». Скорее всего Клинтон имела ввиду Адольфа Гитлера.

Дежурно обвинив Путина во всех смертных грехах, она политкоректно отметила, что Россия конечно же великая страна, но вот власти в России плохие и народ заслуживает лучшего.

«Я думаю, что Россия — великая страна, русские люди необыкновенно талантливые, однако ими плохо управляют, и они отказываются от возможности действительно присоединиться к современному миру», — считает Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы президента США, а также в том, что Трамп якобы связана с Россией, были основными лейтмотивами кампании Клинтон. Даже после поражения, демократы продолжают использовать эти голословные обвинения для подрыва позиций администрации Трампа.

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