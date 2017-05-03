Среда, 3 Мая 2017 года
00:58:48 МСК

Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла

Политика

Хиллари с поражением не смирилась

© ИА REGNUM

Вашингтон, 3 мая 2017, 00:05 — REGNUM  Бывшая кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы в США, которые она проиграла. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает CNN.

Клинтон заявила, что Путин конечно же вмешивался в выборы президента США. Как и раньше никаких доказательств она не предоставила.

«Он, безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — сказала проигравшая выборы Клинтон.

Кроме того, Клинтон считает, что высказывания Трампа во время предвыборной кампании схожи с целями «лидера, имя которого лучше не произносить». Скорее всего Клинтон имела ввиду Адольфа Гитлера.

Дежурно обвинив Путина во всех смертных грехах, она политкоректно отметила, что Россия конечно же великая страна, но вот власти в России плохие и народ заслуживает лучшего.

«Я думаю, что Россия — великая страна, русские люди необыкновенно талантливые, однако ими плохо управляют, и они отказываются от возможности действительно присоединиться к современному миру», — считает Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы президента США, а также в том, что Трамп якобы связана с Россией, были основными лейтмотивами кампании Клинтон. Даже после поражения, демократы продолжают использовать эти голословные обвинения для подрыва позиций администрации Трампа.

Читайте развитие сюжета: Пушков предложил Клинтон винить в своём поражении войну в Ливии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
Главное сегодня
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Юрий БаранчикВизит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
МоскваРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии
ЕкатеринбургРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
ещё главное