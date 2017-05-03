Саудовская Аравия может начать наступление в Йемене

Эр-Рияд, , 23:38 — REGNUM Саудовская Аравия может начать наземное наступление в Йемене, чтобы подавить сопротивление хуситов, обе стороны могут понести большие потери, заявил заместитель наследного принца и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, 2 мая сообщает Reuters.

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Министр обороны Саудовской Аравии отметил, что решение Эр-Рияда о проведении военной кампании в Йемене в 2015 году было принято в связи с необходимостью восстановить признанное на международном уровне правительство страны.

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Аль Сауд подчеркнул, что диалог с Ираном исключен из-за «экстремистской идеологии» Исламской Республики.

Напомним, вооруженные столкновения в Йемене продолжаются с сентября 2014 года, когда президент Йемена Мансур Хади был изгнан хуситами. Позднее Саудовская Аравия возглавила коалицию арабских государств и сейчас пытается вернуть власть изгнанному президенту Хади, одержав победу над хуситами, которых поддерживает Иран.

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