Белый дом: Разговор Путина с Трампом был «очень хорошим»

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Белый дом США заявил, что телефонный разговор между президентом Российской Федерации и президентом США Дональдом Трампом прошел «очень хорошо». Соответствующее заявление выпустила пресс-служба Белого дома сегодня, 2 мая.

В сообщении сказано, что Путин и Трамп в ходе разговора провели очень хорошее обсуждение сирийского кризиса.

Также отмечается, что лидеры двух стран обсудили тему создания безопасных зон в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом. Это уже третий разговор лидеров двух стран с момента вступления Трампа в должность президента США.

Известно, что Путин и Трамп условились встретится лично «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поговорил с Трампом по телефону