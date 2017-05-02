Путин принял в Сочи избранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова

Сочи, Краснодарский край, , 23:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с избранным президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин поздравил Бибилова с победой на выборах президента Южной Осетии. Он напомнил новому президенту, что между Россией и Южной Осетией есть всеобъемлющий договор, который Бибилов в свое время активно поддерживал.

«Очень рассчитываю на то, что под вашим руководством республика сделает всё, о чём мы договаривались, в реализации этого договора», — сказал Путин.

Путин отметил, что у России и Южной Осетии очень большая программа сотрудничества, касающаяся безопасности, экономического развития и взаимодействия, социальной сферы.

«Россия софинансирует очень много вопросов чисто социального характера, мы и дальше планируем это всё делать», — напомнил российский лидер.

В свою очередь Бибилов поблагодарил Путина за возможность встречи и за то внимание, которой российский лидер уделяет Южной Осетии. Также Бибилов перед Путину сердечную благодарность от народа Южной Осетии за все то, что Россия делает для молодой республики.

Также Бибилов рассказал Путину о президентских выборах в Южной Осетии.

«Выборы прошли на довольно-таки напряжённой, конкурентной основе. Но, как бы там ни было, какие взгляды ни были на решение внутриполитической проблематики, в любом случае курс остаётся неизменным, неизменной в целом и интеграция, сотрудничество с Российской Федерацией, и народ полностью это поддерживает», — сказал избранный президент Южной Осетии.