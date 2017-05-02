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Саудовская Аравия: диалог с Ираном исключен

Политика

Соответствующее заявление сделал министр обороны Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 2 мая 2017, 22:51 — REGNUM  Между Саудовской Аравией и Ираном нет места для диалога из-за шиитских амбиций Тегерана, который хочет «контролировать исламский мир», заявил заместитель наследного принца и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, 2 мая сообщает Associated Press.

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Министр обороны Саудовской Аравии сделал свое заявление во время редкого телевизионного интервью, которое транслировали на нескольких саудовских телеканалах.

Иран стремиться «контролировать исламский мир, логика его действий сводится к тому, чтобы проложить путь для прибытия аль-Махди», заявил заместитель наследного принца.

«Как это нужно понимать?«, — добавил Аль Сауд.

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Напомним, мусульмане-шииты верят, что Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди, 12-й и последний шиитский имам, исчезнувший в IX веке, однажды вновь возвратится, чтобы восстановить справедливость на Земле. Известен также как Скрытый Имам.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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